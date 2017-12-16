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ManchesterUnited в январе готов продать Мхитаряна и Шоу


ЖозеМоуриньюподтвердил журналистам, что в январе  готов продать Мхитаряна. 

«В январе ManchesterUnited рассмотрит предложения  о продаже Генриха Мхитаряна и Люка Шоу.

"У каждого игрока есть своя цена. Если игрок чем-то недоволен, готов уйти и за него при этом предлагают хорошие деньги, то  я не могу отказать", - как передает Арменпресс, сказал Моуриньо.

Из 8 последних игр ManchesterUnitedМхитарян сыграл только в 1.



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