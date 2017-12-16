ManchesterUnited в январе готов продать Мхитаряна и Шоу

ЖозеМоуриньюподтвердил журналистам, что в январе готов продать Мхитаряна.

«В январе ManchesterUnited рассмотрит предложения о продаже Генриха Мхитаряна и Люка Шоу.

"У каждого игрока есть своя цена. Если игрок чем-то недоволен, готов уйти и за него при этом предлагают хорошие деньги, то я не могу отказать", - как передает Арменпресс, сказал Моуриньо.

Из 8 последних игр ManchesterUnitedМхитарян сыграл только в 1.