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Эдгар Степанян досрочно обеспечил себе место на ЧМ


Член сборной  Армении по велоспорту Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турнире в Португалии, тем самым предварительно обеспечив себе место на ЧМ.

«В этом турнире соревновались претенденты на ЧМ-2018. Каждую страну  в  среднем представляли 4 спортсмена – из Франции, Бельгии.  Получилось, что я один выступал против 3-4 велогонщиков. Список участников первенства мира пока не составлен, но по предварительным данным, я  буду среди 14-15 спортсменов, и приму  участие в мировом первенстве», - как  передает Арменпресс, сказал Степанян. 

Член сборной  Армении по велоспорту Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турниреTrofeuInternacionaldeAnadiaв скрече на 60 кругов в возрастной категории до 23 лет.

 



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