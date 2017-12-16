Эдгар Степанян досрочно обеспечил себе место на ЧМ

Член сборной Армении по велоспорту Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турнире в Португалии, тем самым предварительно обеспечив себе место на ЧМ.

«В этом турнире соревновались претенденты на ЧМ-2018. Каждую страну в среднем представляли 4 спортсмена – из Франции, Бельгии. Получилось, что я один выступал против 3-4 велогонщиков. Список участников первенства мира пока не составлен, но по предварительным данным, я буду среди 14-15 спортсменов, и приму участие в мировом первенстве», - как передает Арменпресс, сказал Степанян.

Член сборной Армении по велоспорту Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турниреTrofeuInternacionaldeAnadiaв скрече на 60 кругов в возрастной категории до 23 лет.