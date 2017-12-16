Число жертв землетрясения на острове Ява возросло до двух

По меньшей мере два человека стали жертвами землетрясения, которое произошло на острове Ява в Индонезии, сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на властей.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Как заявил представитель национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, число погибших возросло до двух, ранены семеро. Несколько десятков домов разрушены.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на южном побережье самого густонаселенного в Индонезии острова Ява в пятницу. Толчки были зафиксированы в 16.47 по времени UTC (19.47 мск). Очаг землетрясения залегал на глубине 104 километра. Толчки ощущались также на соседнем крупном острове Сулавеси.



