В Венесуэле назначили дату возобновления переговоров властей и оппозиции

Следующий этап переговоров правительства и оппозиции Венесуэлы состоится в Доминиканской республике 12 января 2018 года, сообщил РИА Новости участник переговоров.

Третий раунд диалога, который начался в пятницу, не привел к соглашениям. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Были только шаги вперед… Новая встреча состоится в пятницу, 12 января", — сообщил один из участников.









