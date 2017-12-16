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В Венесуэле назначили дату возобновления переговоров властей и оппозиции


Следующий этап переговоров правительства и оппозиции Венесуэлы состоится в Доминиканской республике 12 января 2018 года, сообщил РИА Новости участник переговоров.

Третий раунд диалога, который начался в пятницу, не привел к соглашениям. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

"Были только шаги вперед… Новая встреча состоится в пятницу, 12 января", — сообщил один из участников.



 




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