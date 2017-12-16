Европейские индексы - 15-12-17
МОСКВА, 16 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.27% и составил 13103.56 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.15% и составил 5349.30 пункта, британский FTSE вырос на 0.57% и составил 7490.57 пункта, российский MICEX снизился на 0.39% и составил 2143.99 пункта, а RTSI снизился на 0.68% и составил 1143.99 пункта.
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