Известна причина разногласий Мхитаряна и Моуриньо – ESPN

Известна причина разногласий Мхитаряна и Моуриньо.

Как передает Арменпресс, об этом пишет ESPN. Как утверждает ESPN, еще в ноябре, после игры с «Брайтоном», тренер в присутствии коллег раскритиковал Мхитаряна, который не согласился с Моуриньо, чем вызвал его гнев. Моуриньо не понравились действия Мхитаряна в защите.

Из 8 последних игр ManchesterUnitedМхитарян сыграл только в 1.