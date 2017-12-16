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Известна причина разногласий Мхитаряна и Моуриньо – ESPN


Известна причина разногласий Мхитаряна и Моуриньо.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет ESPN. Как  утверждает ESPN, еще в ноябре, после  игры с «Брайтоном», тренер в присутствии коллег раскритиковал Мхитаряна, который не согласился с Моуриньо, чем вызвал его гнев. Моуриньо не  понравились действия Мхитаряна в защите.

Из 8 последних игр ManchesterUnitedМхитарян сыграл только в 1.



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