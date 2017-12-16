Представлен логотип Олимпиады Пекин-2022
Организаторы ОИ-2022 представили на суд общественности логотип XXIV Олимпийских и Паралимпийских игр.
Как передает Арменпресс, в верхней части изображена траектория скольжения конькобежцев, а в нижней – спины лыжников. В середине лента, конфигурация которой напоминает горы. Голубой цвет символизирует снег, мечту и лед, а красный и желтый – спортивную страсть и молодежь.
XXIV Олимпийские игры состоятся 4-20 февраля 2022г. В борьбе за звание столицы ОИ соревновались Алматы и Пекин.
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