Представлен логотип Олимпиады Пекин-2022

Организаторы ОИ-2022 представили на суд общественности логотип XXIV Олимпийских и Паралимпийских игр.

Как передает Арменпресс, в верхней части изображена траектория скольжения конькобежцев, а в нижней – спины лыжников. В середине лента, конфигурация которой напоминает горы. Голубой цвет символизирует снег, мечту и лед, а красный и желтый – спортивную страсть и молодежь.

XXIV Олимпийские игры состоятся 4-20 февраля 2022г. В борьбе за звание столицы ОИ соревновались Алматы и Пекин.