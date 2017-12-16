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Конец манкунианской сказки, или #ՀենոԴուխով


В течение  последних месяцев основной темой обсуждений армянских любителей футбола вновь стал Генрих Мхитарян – как  и год назад. Но говорят они не  о блестящей игре, не о талантливых пасах или сказочно красивых переходах. Нет.  Говорят преимущественно о том, почему его заявляют в  стартовом составе «красных дьяволов».

 

Так почему Мхитаряна опять нет в  списке

Неужели Мхитарян в столь неутешительной  спортивной форме, что его нет даже среди 6 запасных! Может быть, он не блеснул в матчах с «Ливерпулем» или «Челси» так, как мы  ждали? Может быть. Но та  же проблема была и год назад, но он все  же  присутствовал в составе  «красных дьяволов» в прошлом сезоне, и даже забил один из решающих для «Юнайтед» голов в финале  Евролиги. И возможно ли, что Мхитаряна нет   в стартовом составе для  голосования за лучшего тренера  года ФИФА, где  он дал свой голос за главного тренера  «Реала» - ЗинединаЗидана, а не за  «особенного» португальца. Это невозможно ни утверждать, ни отрицать. Мхитарян не  играет и точка…  

 

Что творится в голове  Моуриньо

Бывалые  футболисты помнят полные слез глаза Рауля, уходящего из «Реала», помнят печальный взгляд неизменного вратаря «королевского клуба» ИкераКасилиаса. И Рауль, и Икер, и не только они считаются «жертвами Моуриньо», который пришел в  «Реал», и они ушли. Почему? Да потому, что для «особенного» португальца незаменимых футболистов не  существует, даже если он  - легенда клуба.  Моуриньо – один суперэксцентричных тренеров мирового футбола. Тренер, карьера которого началась с работы  переводчика и дошла до тренера  одного из величайших клубов.

 

Где увидим Мхитаряна  дальше

И британская, и итальянская пресса наводнена информацией о переходе Мхитаряна. Согласно им, Мхитаряном интересуется то «Интер», то «Ювентус». Мхитарян – творческий  игрок, который вполне  может найти себе место в лучших клубах мира. Решать ему. Мхитарян может остаться и в  Англии – здесь найдутся клубы, игру которых усилит армянский полузащитник. Просто надо все  трезво взвесить.

Мхитарян не  раз доказывал и себе и нам, что большая мечта  требует больших усилий. То, чего достиг Мхитарян сегодня – это исполнение  мечты. На футболках мальчишек, гоняющих мяч во дворе, изображен преимущественно Мхитарян. Счастливое сочетание  таланта и трудолюбия  армянского футболиста  всегда были его козырными картами. Они были, они есть, они останутся при нем и дальше – в  каком бы  клубе  он ни играл…

 

Варвара Айрапетян

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