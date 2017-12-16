Конец манкунианской сказки, или #ՀենոԴուխով

В течение последних месяцев основной темой обсуждений армянских любителей футбола вновь стал Генрих Мхитарян – как и год назад. Но говорят они не о блестящей игре, не о талантливых пасах или сказочно красивых переходах. Нет. Говорят преимущественно о том, почему его заявляют в стартовом составе «красных дьяволов».

Так почему Мхитаряна опять нет в списке…

Неужели Мхитарян в столь неутешительной спортивной форме, что его нет даже среди 6 запасных! Может быть, он не блеснул в матчах с «Ливерпулем» или «Челси» так, как мы ждали? Может быть. Но та же проблема была и год назад, но он все же присутствовал в составе «красных дьяволов» в прошлом сезоне, и даже забил один из решающих для «Юнайтед» голов в финале Евролиги. И возможно ли, что Мхитаряна нет в стартовом составе для голосования за лучшего тренера года ФИФА, где он дал свой голос за главного тренера «Реала» - ЗинединаЗидана, а не за «особенного» португальца. Это невозможно ни утверждать, ни отрицать. Мхитарян не играет и точка…

Что творится в голове Моуриньо…

Бывалые футболисты помнят полные слез глаза Рауля, уходящего из «Реала», помнят печальный взгляд неизменного вратаря «королевского клуба» ИкераКасилиаса. И Рауль, и Икер, и не только они считаются «жертвами Моуриньо», который пришел в «Реал», и они ушли. Почему? Да потому, что для «особенного» португальца незаменимых футболистов не существует, даже если он - легенда клуба. Моуриньо – один суперэксцентричных тренеров мирового футбола. Тренер, карьера которого началась с работы переводчика и дошла до тренера одного из величайших клубов.

Где увидим Мхитаряна дальше…

И британская, и итальянская пресса наводнена информацией о переходе Мхитаряна. Согласно им, Мхитаряном интересуется то «Интер», то «Ювентус». Мхитарян – творческий игрок, который вполне может найти себе место в лучших клубах мира. Решать ему. Мхитарян может остаться и в Англии – здесь найдутся клубы, игру которых усилит армянский полузащитник. Просто надо все трезво взвесить.

Мхитарян не раз доказывал и себе и нам, что большая мечта требует больших усилий. То, чего достиг Мхитарян сегодня – это исполнение мечты. На футболках мальчишек, гоняющих мяч во дворе, изображен преимущественно Мхитарян. Счастливое сочетание таланта и трудолюбия армянского футболиста всегда были его козырными картами. Они были, они есть, они останутся при нем и дальше – в каком бы клубе он ни играл…