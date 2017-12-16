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Велогонщик Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турнире


Член сборной  Армении по велоспорту Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турнире.

Как  передает Арменпресс, в португальском турнире TrofeuInternacionaldeAnadia завоевал медаль в скрече на 60 кругов.

Возможно, Степанян выступит и командном забеге на 4 км 16 декабря.



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