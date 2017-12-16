Велогонщик Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турнире

Член сборной Армении по велоспорту Эдгар Степанян завоевал серебро на международном турнире.

Как передает Арменпресс, в португальском турнире TrofeuInternacionaldeAnadia завоевал медаль в скрече на 60 кругов.

Возможно, Степанян выступит и командном забеге на 4 км 16 декабря.