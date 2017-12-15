Россия и Египет возобновят авиасообщение после двух лет перерыва

Россия и Египет в пятницу в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, которое было прервано около двух лет назад после катастрофы российского самолета над Синаем. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом сообщил Минтранс РФ.

"Пятнадцатого декабря в Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Максима Соколова с министром гражданской авиации Арабской Республики Египет Шерифом Фахти. В ходе встречи министры подписали протокол между правительством Российской Федерации и правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации", — говорится в сообщении.

"Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года. Однако впереди предстоит много работы, так, нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится", — заявил глава российского Минтранса.

Фахти в свою очередь подтвердил журналистам, что ожидает открытия регулярного авиасообщения по маршруту Москва-Каир с начала февраля, а переговоры по возобновлению чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидает в апреле.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.