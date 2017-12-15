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Из 8 случаев причинения телесных повреждений на территории Армении за минувшие сутки раскрыто 5


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 14 и 15 декабря, раскрыто 5.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, зарегистрировано по 1 случаю обнаружения наркотиков и изъятия оружия и боеприпасов, раскрыто 9 случаев кражи, 3 случая мошенничества, 2 случая присвоения и по 1 случая уклонения от уплаты налогов, киберпреступности и служебного подлога или служебной халатности.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи, по 1 случаю причинения телесных повреждений и мошенничества. 
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 5 ДТП: 11 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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