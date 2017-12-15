На 77-м году жизни скончался член Союза писателей Армении, литературовед Феликс Мелоян. В беседе с Арменпресс сказал председатель Союза писателей Армении Эдвард Милитонян.

«Причиной гибели стала длительная болезнь», - отметил Милитонян.

Феликс Мелоян родился 23 февраля 1940 г. в Ереване. Окончил факультет истории, языка и литературы Армянского педагогического института имени Х. Абовяна. Работал в Музее литературы и искусства имени Е. Чаренца, затем в органах печати Союза писателей Армении, член Союза Писателей Армении с 1977 г.

В 1989-1996 гг. был главным редактором “Гракан терт”, в 1996-2001 гг. секретарем СП.

Был главным редактором журнала “Норк”. Выступал в печати с литературно-критическими статьями, посвященными вопросам современной армянской литературы.