Сборную Испании могут не допустить к чемпионату мира

Сборная Испании может не сыграть на чемпионате мира-2018, который пройдет в России, из-за политического вмешательства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на xsport.ua, об этом пишет Football Espanа.

FIFA направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола (RFEF), объяснив, что национальная команда может лишиться путевки на мундиаль, если правительство страны продолжит вмешиваться в выборы нового президента Федерации.

Отметим, что после отставки Анхеля Марии Вильяра, которого обвинили в коррупции, временно исполняющим обязанности президента был назначен Хуан Падрон.

Напомним, что заявки на покупку билетов ЧМ-2018 подали уже 2 миллиона человек.

Ранее глава федерации футбола Италии ушел в отставку.