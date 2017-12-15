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Премьер-министр Армении с официальным визитом прибыл в Республику Арцах


После открытия свободной экономической зоны Мегри премьер-министр Армении Карен Карапетян с официальным визитом прибыл в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику). Как сообщает Арменпресс, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь премьер-министра Армении Арам Асатрян.

«Запланированы встречи возглавляемой Кареном Карапетяном делегации с высшим руководством НКР, а также визиты в разные заводы», - написал он.



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