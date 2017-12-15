Мэрия Еревана объявила конкурс на разработку визуальной концепции празднества «Ереван 2800»

Мэрия Еревана в преддверии мероприятий, посвященных 2800-летию основания Еревана, объявляет конкурс на разработку визуальной концепции празднества.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, в визуальную концепцию должны быть включены логотип и фирменный стиль, шрифт, цветовой стиль, другие фирменные элементы в зависимости от предлагаемого концепта. Применение стиля необходимо представить на разных носителях.

Условия конкурса

1. В конкурсе могут принять участие все заинтересованные отраслевые организации и частные лица.

2. Предложения будут обсуждены соответствующей комиссией и утвержденный вариант будет применен во время мероприятий юбилейного года.

Организация /или частное лицо/, которая представит лучшую работу, получит приз в размере 2 млн драм.Заявки принимаются по адресу г. Ереван, 0015,ул. Аргишт 1, мэрия Еревана. Заявки можно также отправить на адрес электронной почты [email protected] Крайний срок подачи заявок- 15 января.Работы, представленные на конкурс, не подлежат возврату.Для получения более подробной информации звонить по номеру (011) 514-251, в рабочие дни с 10:00 до 18:00.