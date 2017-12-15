Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения проводит модернизацию инженерных сооружений

Пограничное управление ФСБ России в Республике Армения в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Армения «О статусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на территории Республики Армения, и условиях их функционирования» от 30 сентября 1992 года, продолжает бдительное несение службы по охране государственной границы Республики Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, в настоящее время, в плановом порядке идёт модернизация инженерных сооружений, обновление устаревшего оборудования и установка современных комплексов охраны на различных участках армяно-турецкой границы.

Руководство Пограничного управления выражает огромную признательность жителям приграничья за помощь в охране государственной границы.