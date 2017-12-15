Свадьба принца Гарри и актрисы Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года

Свадьба британского принца Гарри и американской актрисы и фотомодели Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу в Twitter сообщила канцелярия Кенсингтонского дворца, на территории которого проживает пятый в очереди наследник британского престола.

О помолвке 33-летнего принца и 36-летней актрисы, чей роман длится уже 16 месяцев, 27 ноября объявил Кларенс-Хаус, канцелярия отца Гарри и прямого наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. В тот же день новоявленная чета участвовала в публичной фотосессии и дала первое телевизионное интервью.