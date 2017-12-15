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Десятки палестинцев пострадали в стычках с израильскими службами безопасности


В столкновениях с сотрудниками служб безопасности Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме пострадали 23 палестинца, как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу газета Haaretz со ссылкой на палестинские власти.

По данным издания, один палестинец находится в критическом состоянии после того, как он напал на сотрудника пограничной службы. Пограничник получил легкие ранения.

В районе мечети Аль-Акса в пятницу собрались палестинцы, протестующие против решения президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

 

 



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