СЗТ Мегри – хорошая площадка развития бизнеса с ЕАЭС, ЕС и Ираном: премьер

Свободная экономическая зона Мегри - очень хорошая площадка для развития бизнеса, учитывая возможности нашей страны. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян журналистам во время открытия СЗТ «Мегри».

Карапетян добавил, что открытие СЗТ даже не половина работы, и она требует регулярных усилий.

«Наши намерения довольно серьезны, поскольку мы убеждены в том, что условия, которые должны быть созданы в СЗТ Мегри, и возможности нашей страны, я имею в виду торговые режимы, которые мы имеем с ЕАЭС, ЕС, соседним Ираном и другими странами, очень хорошая платформа для развития бизнеса», - отметил премьер-министр.

«Хотя у нас высокое настроение в связи с объявлением об открытии свободной экономической зоны, но настоящие работы начинаются именно сейчас», - сказал Карапетян, добавив, что с этого момента министр экономики и его команда будут находиться под «прицелом».

15 декабря в присутствии премьер-министра Армении Карена Карапетяна было объявлено о запуске СЗТ Мегри. Компании, действующие в СЗТ Мегри, будут освобождены от налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, акцизного налога и таможенных сборов, выплачивая только подоходный налог. В СЗТ будут представлены сферы сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, торговли, транспорта и туризма.