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В Японии создали самовосстанавливающееся стекло


Группа японских специалистов из Токийского университета создала стекло, которое способно в течение короткого периода времени полностью восстановить свою структуру, если его разбить. Как передает Арменпресс, об этом сообщил 15 декабря телеканал NHK.

Основными материалами, которые использовали ученые в своей разработке, стали синтетические полимеры (полимочевины). В ходе эксперимента созданное из них небольшое твердое стекло разрезали на две половинки, а затем соединили при обычной комнатной температуре, без использования каких-либо других субстанций.

Для присоединения друг к другу двумя частям достаточно нескольких минут, однако, чтобы полностью восстановить структуру требуется от одного до шести часов. После этого стекло вновь становится прочным и способно выдерживать нагрузки.

 

 



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