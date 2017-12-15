Азиатские индексы - 15-12-17

ТОКИО, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 22553.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 1793.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.80% и составил 3266.14 пункта, а HANG SENG снизился на 1.09% и составил 28848.11 пункта.