Азиатские индексы - 15-12-17
ТОКИО, 15 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.62% и составил 22553.22 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.81% и составил 1793.47 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.80% и составил 3266.14 пункта, а HANG SENG снизился на 1.09% и составил 28848.11 пункта.
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