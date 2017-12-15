Попытки некоторых государств-членов ОЧЭС политизировать деятельность организации ставят под сомнение ее авторитет: глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с речью на заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС). Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении.

Представляем полный текст выступления:

"Господин Председатель,

Генеральный секретарь,

Дамы и господа,

Я хотел бы поблагодарить украинское председательство за проведение заседания Совета министров.

Будучи приверженным стратегическим целям Организации Черноморского экономического сотрудничества, Армения вновь заявляет о своей поддержке ориентированной на экономику повестке организации, направленной на укрепление взаимного регионального сотрудничества, которое вытекает из уставных целей и самой сути ОЧЭС. Само собой разумеется, что усиление эффективности ОЧЭС зависит от приверженности его членов действовать в этом духе.

Те же подходы должны быть в центре процессов реформ ОЧЭС, что не означает изменение сущности организации. Мы убеждены в том, что на этом этапе ОЧЭС нуждается в практических и реалистичных шагах по выполнению своей основной миссии. Мы считаем, что организация способна повысить свою эффективность за счет строгого выполнения резолюций и решений, утвержденных Советом министров. Поэтому во время председательства мы сосредоточимся на выполнении обязательств и сконцентрируем внимание на сути нашей деятельности.

Настойчивые попытки некоторых государств-членов политизировать деятельность ОЧЭС не только влияют на многостороннее экономическое сотрудничество в регионе, но и на сами основы организации, ее основные цели и вопрос о доверии ОЧЭС как эффективной региональной экономической организации.

Г-н Председатель,

Армения придает особое значение своему председательству в организации, и в течение следующих шести месяцев в качестве действующего председателя будет руководить организацией, концентрируясь на активизации экономического сотрудничества в регионе ЮЧЭС, актуализации целевой повестки дня посредством существующих структур.

Армения обладает значительным потенциалом в области информационных технологий и является центром развития программного обеспечения, и как Действующий председатель и координатор рабочей группы по ИТК ОЧЭС сконцентрирует свои усилия на целенаправленном сотрудничестве в сферах ИТК, науки, технологии и инновации.

Несколько дней назад Армения также стала председателем Конференции министров Международной организации Франкофонии, которая объединяет 84 страны, в том числе государства-члены ОЧЭС, и будет иметь честь принять свой саммит в октябре следующего года в Ереване. Мы намерены организовать в его рамках бизнес-форум франкофонной области и хотели бы привлечь внимание деловых кругов ОЧЭС к этому событию. «Цифровая Франкофония» станет одной из основных тем предстоящего саммита в Ереване.

Хотел бы также упомянуть, что в 2019 году в Армении пройдет Всемирный конгресс по информационным технологиям.

24 ноября Армения подписала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом. Будучи активным членом Евразийского экономического союза, Армения развивает свои отношения и с другими форматами интеграции. Мы надеемся, что такой прагматичный и целенаправленный диалог станет движущей силой экономического сотрудничества, которая будет в полной мере использовать возможности, предоставляемые интеграционными форматами, в том числе в регионе ОЧЭС.

Дамы и господа,

Мы убеждены, что продуктивное взаимодействие и диалог с заинтересованными в ОЧЭС органами, наблюдателями и партнерами очень важны.

В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что некоторые необоснованные попытки в рамках Парламентской ассамблеи ЧЭС участвовать в мероприятиях, отделенных от Организации под прикрытием реформ, противоречат Уставу Организации, целям и правилам процедуры ПА ЧЭС и влияют на целостность организации. Парламентская ассамблея должна поддерживать основные цели организации, а не участвовать в параллельных усилиях независимо от деятельности ОЧЭС.

Г-н Председатель,

Я уже подчеркнул, что те, кто злоупотребляет этой платформой для продвижения своих узких политических целей за счет экономического сотрудничества, не только противоречат целям и сущности Организации, но и препятствуют всеобъемлющему региональному экономическому партнерству в рамках ОЧЭС. Это в полной мере относится к Азербайджану, который вновь злоупотребил этой министерской платформой, излагая свои необоснованные обвинения, что является проявлением неуважения к целям организации, которые не имеют никакого отношения к разрешению конфликта. Мы вряд ли можем ожидать каких-либо достижений в нашем сотрудничестве в рамках ОЧЭС, если данная платформа будет использоваться в пропагандистских целях.

7 декабря на Совете министров ОБСЕ я подробно рассказал о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я изложил причины, которые наглядно демонстрируют, что бескомпромиссная и максималистская позиция Азербайджана, его отказ принять предложения стран-посредников, сопредседателей Минской группы, препятствуют разрешению конфликта и угрожают безопасности, стабильности и всестороннему экономическому сотрудничеству в регионе.

Дамы и господа,

Мы убеждены, что всеохватывающее региональное сотрудничество остается основной предпосылкой развития регионального сотрудничества и экономической взаимосвязи.

В ходе предстоящего председательства Армения будет полагаться на совместные усилия, направленные на достижение результатов, к которым мы все стремимся. Я могу заверить вас, что Армения полностью привержена этой достойной цели.

Спасибо".