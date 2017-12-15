Горячий чай может защищать человека от помутнения глаз, считают медики

Употребление хотя бы одной чашки горячего чая в день заметно понижает вероятность развития глаукомы, помутнения глаз, одной из главных причин полной потери зрения, говорится в статье, опубликованной в British Journal of Ophthalmology.

"К сожалению, мы не знаем, какой именно тип чая пили наши респонденты – черный или зеленый, чай в пакетиках или заваренный напиток, как долго они его настаивали, употребляли ли они сахар или другие подсластители. С другой стороны, в целом можно сказать, что любители этого напитка реже становятся жертвами глаукома, чем те, кто не любит горячий чай", — пишут Анна Колеман (Anne Coleman) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) и ее коллеги, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Команда Колеман пришла к такому выводу, наблюдая за жизнью около 10 тысяч медсестер и профессиональных медицинских работников, участвовавших в национальной программе по наблюдению за диетой и здоровья (NHANES) с 2005 по 2012 год.