СМИ: в Японии начались первые испытания беспилотного автомобиля на обычной дороге

Первые в Японии испытания беспилотного автомобиля на обычной дороге начались в четверг в городе Кота в центральной части главного острова страны Хонсю. Для эксперимента выбран участок шоссе длиной 700 метров, который открыт для движения других машин, как передает Арменпресс, об этом передает информационное агентство Kyodo.

Беспилотный микроавтобус камерами и радарами фиксирует ситуацию на трассе, реагирует на дорожные знаки, действия других машин и пешеходов. На первом этапе испытаний ему разрешено двигаться со скоростью не более 15 км/час. За действиями беспилотника с помощью системы удаленного управления следит оператор - в экстренном случае он может остановить микроавтобус. Он разработан одной из местных венчурных компаний, которая намерена впоследствии создать парк беспилотных такси.

Предполагается, что к марту будущего года такие же испытания будут проведены и на куда более оживленных улицах административного центра префектуры Айти - города Нагоя с населением более 2 млн человек.

Японские власти в текущем финансовом году выделили около 2,85 трлн иен (около €25 млрд) на развитие технологий беспилотного управления и создание новых поколений экологически чистых машин. Это абсолютный рекорд за все время ведения таких разработок, которые поддерживает правительство страны. Власти рассчитывают, что к 2030 году каждая пятая машина на японских дорогах будет ездить, хотя бы частично, без участия водителя. Ожидается, что к 2020 году беспилотные автомобили будут разрешены в некоторых районах страны, а к 2025 году планируется сформировать из них полноценный внутренний рынок.



