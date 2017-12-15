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Оксфордский словарь английского языка назвал выражение "молодежный бунт" словом года


Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года выражение "молодежный бунт" (youthquake), то есть "значительные культурные, политические или социальные изменения, появляющиеся в результате действий или влияния молодежи". Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщил официальный сайт словаря.

Его авторы указали на пятикратный рост использования этого слова в 2017 году, особенно во время июньских досрочных всеобщих выборов в Великобритании, по итогам которых Консервативная партия потеряла правящее большинство в Палате общин. Тогда британские газеты в своих материалах сообщали о неожиданной активности молодых избирателей, которые отвернулись от консерваторов и массово поддержали лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, пообещавшего, в частности, упразднить платное обучение в британских вузах.



 

 



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