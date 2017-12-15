Лидеры стран ЕС утвердили переход ко второй фазе переговоров по Brexit
17:04, 15 Декабрь, 2017
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили переход ко второй фазе переговоров по выходу Великобритании из сообщества. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в пятницу председатель Европейского совета Дональд Туск после начала последней сессии саммита, посвященной Brexit.
"Лидеры утвердили переход ко второй фазе переговоров по Brexit", - сказал он.
Еврокомиссия и Великобритания объявили 7 декабря о завершении первой фазы переговоров об условиях выхода. Вторая фаза будет посвящена условиям двухлетнего переходного периода, который начнется с 29 марта 2019 года (день Brexit), и принципам будущего торгового соглашения между Брюсселем и Лондоном.