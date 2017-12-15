Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 15 декабря принял участие в 37-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (СМИД ОЧЭС) в Киеве.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в заседании приняли участие делегации из 12 государств-членов ОЧЭС, 13 стран-наблюдателей и партнерских организаций.

Во время заседания СМИД Армения приняла председательство в ЧЭС.

Глава МИД Армении выступил на заседании Совета министров, коснувшись вопросов повестки ОЧЭС, сотрудничества в рамках организации, реформ и необходимых шагов, направленных на повышение эффективности организации.

Министр Налбандян отметил, что Армения, привержена стратегическим целям ОЧЭС, вновь заявляет о своей поддержке экономической повестки дня организации, которая направлена на расширение регионального сотрудничества, вытекающего из уставных целей ОЧЭС.

Коснувшись председательства Армении в организации, Налбандян отметил, что Армения будет уделять внимание расширению экономического сотрудничества в регионе ОЧЭС, а также продвигать повестку дня через существующие механизмы в ближайшие шесть месяцев.

Комментируя процесс реформы ОЧЭС, Налбандян выразил уверенность, что на данном этапе для реализации своей основной миссии ОЧЭС нуждается в практических и реалистичных шагах, заявив, что организация может повысить свою эффективность посредством решений и резолюций, принятых советом министров.

Министр отметил, что постоянные попытки некоторых стран ОЧЭС политизировать деятельность организации влияют не только на многостороннее региональное экономическое сотрудничество, но и на фундаментальную основу организации, ее основные цели и репутацию ОЧЭС как эффективной региональной экономической организации.

Комментируя замечание главы азербайджанской делегации, глава МИД Армении заявил, что попытки Азербайджана использовать платформу ОЧЭС для продвижения своих узких политических интересов подрывают экономическое сотрудничество ОЧЭС, и вряд ли можно ожидать достижений в рамках организации, если эта платформа будет использоваться в пропагандистских целях.

В конце своего выступления глава МИД Армении заявил: «В период своего председательства Армения будет поддерживать совместные усилия, направленные на содействие всестороннему региональному сотрудничеству и экономическим отношениям».