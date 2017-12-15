Делегация НС встретилась с заместителем председателя Сеймаса Латвии

Делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания Армении Эдуардом Шармазановым в составе депутатов НС С.Фарманяна и С.Манукяна 15 декабря встретилась с заместителем председателя Сеймаса Латвии Инесс Либиена-Эгнере.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнсйшего развития и углубления армяно-латвийских дружественных отношений, активизации взаимных визитов.

Вице-спикер НС обратился к международному признанию Геноцида армян и политике отрицания Турции, отметив, что и спустя 100 лет турецкие власти продолжают проводить эту деструктивную политику, блокируют Армению, что недопустимо. Э.Шармазанов выразил надежду, что носительница демократических ценностей и член ЕС Латвия в ближайшем будущем признает и осудит Геноцид армян.

Говоря о подписанном Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, вице-спикер НС выразил уверенность, что Армения может стать надежным мостом между странами ЕАЭС и ЕС. Он также высказал надежду, что парламент Латвии как можно быстрее ратифицирует документ.

Коснувшись процесса урегулирования нагорно-карабахской проблемы, Э.Шармазанов обратился к воинственной риторике и пропаганде Азербайджана. “Есть страны, попадающие в ловушку лживой пропаганды Азербайджана, в их числе и Латвия. Некоторые высокопоставленные должностные лица Латвии выступают с заявлениями вопреки интересам мирного урегулирования проблемы. Призываю не следовать азербайджанской лживой пропаганде, не оказываться в этой ловушке и не делать по Арцахской проблеме заявлений, противоречащих официальным позициям Минской группы и ЕС”, - отметил вице-спикер НС РА.

Заместитель председателя Сеймаса Латвии г-жа Либиена-Эгнере отметила, что в Арцахском вопросе поддерживают усилия и принципы сопредседателей МГ ОБСЕ.