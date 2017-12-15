Большинство американцев положительно оценили Меланию Трамп

Супруге американского президента Дональда Трампа, Мелании Трамп, симпатизируют 54% американцев, свидетельствуют данные опроса, которые в пятницу публикует исследовательская компания Gallup, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В соответствии с результатами опроса, с января 2017 года популярность первой леди США выросла на 17% и, таким образом, составила 54%. При этом 33% американцев негативно относятся к жене Трампа. Остальные 13% респондентов свое отношение к ней не сформировали.

Между тем, по данным Gallup, к президенту США Трампу положительно относятся 41% респондентов, тогда как 56% опрошенных выразили негативное отношение к американскому президенту, еще 3% не сформировали своего мнения по этому вопросу.

Кроме того, подавляющее большинство сторонников Республиканской партии США относятся положительно как к Трампу (83%), так и к его супруге (84%). Американские демократы склонны более позитивно относиться к первой леди США, нежели к ее мужу. Так, 35% демократов симпатизируют супруге американского лидера, а ему самому - лишь 8% сторонников Демократической партии США.

Помимо этого, согласно опросу, 51% американок благоприятно настроен по отношению к Трамп, а к Трампу - 33%. Среди мужчин 57% симпатизируют Трамп, ее супругу - 50%..

Опрос Gallup был проведен по телефону с 4 по 11 декабря. В нем приняли участие 1 049 совершеннолетних американцев.