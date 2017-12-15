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При участии премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Сюнике откроется Свободная экономическая зона «Мегри»


При участии премьер-министра Армении Карена Карапетяна, 15-го декабря  в Сюнике откроется Свободная экономическая зона «Мегри». Как передает «Арменпресс», на церемонии открытия присутствовали также министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, губернатор Сюника Ваге Акопян, посол ИРИ в Армении Сейед Казем Саджади, группа представителей бизнеса.

Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян отметил, что целью Свободной экономической зоны является привлечение прямых иностранных инвестиций, повышение инвестиционной привлекательности страны, стимулирование экспортно-ориентированной деятельности, увеличение объемов экспорта, создание новых рабочих мест и содействие устойчивому экономическому развитию. По его словам, свободная экономическая зона будет развиваться в два этапа.  На заключительном этапе  территория СЭЗ составит 70 гектаров. В ближайшие годы планируется привлечь 50 – 70 компаний, инвестиции которых составят 130 – 150 млн. долларов,  и создать около 1500 новых рабочих мест. Объемы экспорта товаров и услуг составят 250 млн. Срок действия СЭЗ – 50 лет.

Как сказал министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян, уже есть конкретные компании, которые выразили желание участвовать в деятельности Свободной экономической зоны «Мегри». В ближайшие дни с 5 из них будут подписаны договоры. Между Свободной экономической зоной «Мегри» и иранской Свободной экономической зоной «Арас» подписан меморандум о сотрудничестве.

Интерес к  Свободной экономической зоне «Мегри» проявили в различных странах. Здесь разрешена льготная деятельность в самых различных отраслях: сельском хозяйстве,  обрабатывающей промышленности, торговле, транспортировках, складировании, туризме и пр.

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