Заместитель министра иностранных дел Греции посетил Музей-институт Геноцида армян

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Греция Теренс-Николаосом Квики в сопровождении заместителя министра Министерства диаспоры Армении Ваагна Меликяна посетила мемориал Геноцида армян.

Временно исполняющий обязанности директора МИГА Геворг Варданян представил гостям историю строительства мемориала и объяснил его символический смысл.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИГА, члены прибывшей из Греции делегации возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память святых мучеников. Затем посетили музей, ознакомились с экспозицией, представляющей историю Великой резни. В заключение заместитель министра иностранных дел Республики Греция оставил запись в памятной книге для почетных гостей.