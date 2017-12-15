Полная реализация права граждан Арцаха на самоопределение необратима: Шармазанов

Продолжается визит делегации во главе с вице-спикером НС Э.Шармазановым в Латвию. В ее составе депутаты НС С.Фарманян и С.Манукян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

15 декабря члены делегации встретились с председателем Комитета по европейским делам парламента Латвии Лолитой Чиган.

Э.Шармазанов подчеркнул, что Армения готова продолжать политический диалог со странами ЕС. Обратившись к подписанному в Брюсселе 24 ноября Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, он отметил, что документ определяет важнейшие шаги взаимодействия Армении и Евросоюза, заверив, что РА и впредь будет двигаться по пути демократического развития. Вице-спикер НС выразил надежду, что Латвия в сжатые сроки ратифицирует соглашение.

Коснувшись мирного урегулирования НК-проблемы, Э.Шармазанов подтвердил позицию армянской стороны о разрешении конфликта исключительно путем мирных переговоров и добавил: “Полная реализация права граждан Арцаха на самоопределение необратима”.

В ходе встречи затронуто также взаимодействие парламентариев на международных площадках. В этом контексте Э.Шармазанов отметил: “В вопросе урегулирования НК-конфликта ожидаем взвешенной позиции латвийской стороны, не противоречащей официальной позиции Минской группы и Евросоюза”.

На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Латвийской Республике Т.Мкртчян.