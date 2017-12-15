Киро Маноян считает подписание соглашения между Арменией и ЕС важнейшим достижением

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским Союзом является важнейшим достижением этого года. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель офиса Айдата Армении и по политическим вопросам АРФД Киро Маноян.

«Армения подписала это соглашение уже в качестве члена ЕАЭС. Это стало своеобразием данного соглашения. От этого документа многого ожидают как в ЕАЭС, так и в ЕС, и – почему нет, в Иране»,- сказал руководитель офиса Айдата Армении и по политическим вопросам АРФД Киро Маноян.

По его словам, Армения никогда не ставила целью быть в одном из лагерей – против другого.

«Армения пыталась быть в хороших отношениях со всеми и служить мостом, думаю, что данное соглашение дает такие возможности»,- сказал руководитель офиса Айдата Армении и по политическим вопросам АРФД Киро Маноян.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.