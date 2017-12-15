Чем лучше будет жить иранский народ, тем выгоднее это будет для Армении: президент Армении Серж Саргсян

Чем лучше будет жить иранский народ, тем выгоднее это будет для Армении. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в своем интервью телеканалу «Армения».

"Считаю, что, в конце концов, мы должны думать следующим образом – чем лучше будет жить народ Ирана, тем выгоднее это Армении", — сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, это положительно повлияет на торговлю, туристические потоки и общение.

При этом президент отметил, что сегодняшние показатели торговли не удовлетворяют стороны, у них есть большой торгово-экономический потенциал. Для его реализации необходимо, чтобы в Иране сохранялась стабильность и мир.

"Тогда мы сможем собрать плоды этого мира и стабильности", — сказал президент Армении Серж Саргсян.

Президент Армении Серж Саргсян представил также позицию Армении по ядерной программе Ирана.

сказал президент Армении Серж Саргсян.