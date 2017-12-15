За десять месяцев текущего года в экономических показателях связей Армения-Иран констатирован рост торгового оборота и туризма. Как сообщили «Арменпресс» в Национальной статистической службе Армении, за январь-октябрь 2017 года показатели торгового оборота между Арменией и Ираном составили 211.4 млн долларов, тогда как за январь-октябрь 2016 года показатели торгового оборота между Арменией и Ираном составили 199.4 млн долларов. За десять месяцев текущего года удельный вес Ирана в общем показателе торгового оборота Армении составил 4.2%. Экспорт из Армении в Иран за январь-октябрь 2017 года равнялся 66.9 млн долларов, тогда как за январь-октябрь 2016 года показатели экспорта из Армении были меньше на 2.3%.

За десять месяцев текущего года из Ирана в Армению было ввезено продукции третьих стран на сумму в 138.9 млн долларов, иранской продукции – на сумму в 144.4 млн долларов. За январь-октябрь 2016 года показатели были меньше, соответственно, на 12.1% и 7.8%.

По данным первого квартала 2017 года, около 90% экспорта из Армении в Иран пришлось на электроэнергию, кроме того, из Армении в Иран вывозились мясо и мясные продукты, бумага, металлолом, оборудование, кофе, минеральная вода. Из Ирана импортировались газ, нефть, нефтепродукты, хозтовары, удобрения, стекло, фрукты, овощи.

Что касается туризма, то безвизовый режим, принятый в середине 2016 года, привел к росту туризма. За десять месяцев текущего года в Армению приехало на 27% больше иранских туристов, их доля в общем туристическом потоке составила15.7%.

Важным посылом в развитии экономических отношений между обеими странами является создание ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри».

Правительство Армении приняло решение о создании ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри», полномочия по управлению которым переданы министерству экономического развития и инвестиций. ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри» станет организатором свободной экономической зоны Мегри.

Ожидается, что в СЭЗ будет включено около 50-70 компаний, которые внесут инвестиции в размере 130-150 млн долларов. Будет создано около 1500 новых рабочих мест. Объем экспорта составит 350 млн долларов.

Открытие СЭЗ в Мегри состоится 15 декабря.