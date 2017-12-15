В центре Рима появятся пляжи

Искусственные пляжи будут оборудованы на берегах протекающей через Рим реки Тибр к лету 2018 года. Общая площадь рекреационных зон составит 10 тысяч квадратных метров, заявила мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи. На пляжах разместят спортивные площадки и другую инфраструктуру для отдыха. Как передает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Local.

«Тибр пересекает Рим, но к сожалению, как и другие реки во многих европейских мегаполисах, не является полноценной частью города», — отметила Раджи в ходе презентации проекта.

Пляжную зону планируется создать около моста Гульельмо Маркони в центральной части Рима, к югу от основных городских достопримечательностей.

Берега реки Тибр закрыты для автотранспорта, в пределах центра мегаполиса на них оборудованы велосипедные дорожки. Летом у воды обычно работают сезонные кафе и рестораны.

Вирджиния Раджи — первая в истории Рима женщина-мэр. Она была избрана на должность главы города летом 2016-го, победив во втором туре с результатом 67,15 процента голосов против 32,85 процента у ее оппонента Роберто Джакетти.