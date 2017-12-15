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Объявлен шорт-лист киноопремии "Оскара" иностранных фильмов


Объявлены девять фильмов, включенных в шорт-лист кинопремии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз организаторов премии.

В шор-лист вошли фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева из России, "Фантастическая женщина" (режиссер Себастьян Лелио, Чили), "На пределе" (режиссер Фатих Акин, Германия), "О теле и душе" (режиссер Ильдико Эньеди, Венгрия), "Фокстрот" (Самуэль Маоз, Израиль), "Оскорбление" (Зиад Дуэри, Ливан), "Фелисите" (Ален Гомис, Сенегал), "Рана" (Джон Тренгов, Южная Африка) и "Квадрат" (Рубен Эстлунд, Швеция).

Окончательный список номинантов на "Оскар" объявят 23 января. Вручение наград состоится 4 марта в Голливуде.

 



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