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Бако Саакян встретился с министром здравоохранения Армении Левоном Алтуняном


15 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Министерства здравоохранения Республики Армения во главе с министром Левоном Алтуняном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Во встрече, в которой приняла участие министр здравоохранения Республики Арцах Карине Атаян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества соответствующих структур двух армянских государств в сфере здравоохранения. 
Президент Саакян отметил, что при действенном участии Армении в сфере здравоохранения Арцаха были осуществлены многочисленные программы, подчеркнув, что ожидает последовательного укрепления сотрудничества.

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