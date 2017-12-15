Бако Саакян встретился с министром здравоохранения Армении Левоном Алтуняном
13:09, 15 Декабрь, 2017
15 декабря Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Министерства здравоохранения Республики Армения во главе с министром Левоном Алтуняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
Во встрече, в которой приняла участие министр здравоохранения Республики Арцах Карине Атаян, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества соответствующих структур двух армянских государств в сфере здравоохранения.
Президент Саакян отметил, что при действенном участии Армении в сфере здравоохранения Арцаха были осуществлены многочисленные программы, подчеркнув, что ожидает последовательного укрепления сотрудничества.