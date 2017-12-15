Общая инфляция управляема: Президент Армении Серж Саргсян

В Армении подорожали некоторые товары, в связи с подорожанием на внешних рынках. Как передает «Арменпресс», в своем интервью телеканалу «Армения» президент Армении Серж Саргсян сказал, что однако общая инфляция управляема.

«Да, в Армении подорожали некоторые товары, в связи с подорожанием на внешних рынках. однако общее повышение цен управляемо. Будем учитывать то обстоятельство, что, несмотря на то, что все говорят, что зарплаты не растут, однако на сегодня рост зарплат превышает подорожание. Думаю, это важное обстоятельство, то же самое было в 2016 году»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он коснулся также вопроса о том, как он относится к предложению оппозиции выйти из состава ЕАЭС. Как сказал президент Армении Серж Саргсян, здесь он совершенно не видит рациональности. Здесь он видит служение чужим интересам или же определенные убеждения, связанные с незнанием вопроса.

сказал президент Армении Серж Саргсян. На замечание о том, что в январе могут подорожать около