Общая инфляция управляема: Президент Армении Серж Саргсян
В Армении подорожали некоторые товары, в связи с подорожанием на внешних рынках. Как передает «Арменпресс», в своем интервью телеканалу «Армения» президент Армении Серж Саргсян сказал, что однако общая инфляция управляема.
«Да, в Армении подорожали некоторые товары, в связи с подорожанием на внешних рынках. однако общее повышение цен управляемо. Будем учитывать то обстоятельство, что, несмотря на то, что все говорят, что зарплаты не растут, однако на сегодня рост зарплат превышает подорожание. Думаю, это важное обстоятельство, то же самое было в 2016 году»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.
Он коснулся также вопроса о том, как он относится к предложению оппозиции выйти из состава ЕАЭС. Как сказал президент Армении Серж Саргсян, здесь он совершенно не видит рациональности. Здесь он видит служение чужим интересам или же определенные убеждения, связанные с незнанием вопроса.«Если они действительно убеждены и могут привести серьезные доводы – я серьезных доводов не слышал»,- сказал президент Армении Серж Саргсян. На замечание о том, что в январе могут подорожать около 900 наименований товаров, он ответил: «Это не может оказать существенного влияния ни в смысле скачка инфляции, ни в смысле препятствования экономике. Я говорю это не предположительно: когда в 2015 году мы стали полноправными членами ЕАЭС, изменились ставки по нескольким тысячам товаров, и что? Была в нашей стране скачковая инфляции? Конечно, не была. И сейчас воздействие не будет велико, оно компенсируется удешевлением некоторых товаров, здесь есть сбалансированность, что привело, например, к падению цен в 2016 году. Это факт, который никто не может отрицать, и сегодня мы не имеем ощутимой инфляции».