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Единственная формула хорошей жизни – работа, единственный путь к благосостоянию – экономический рост: президент Армении Серж Саргсян


Правительство Армении прилагает огромные усилия для обеспечения экономического роста. Как передает «Арменпресс», об этом президент Армении Серж Саргсян сказал в своем интервью телеканалу «Армения».

«Единственная формула хорошей жизни – работа, единственный путь к благосостоянию – экономический рост. Правительство Армении прилагает огромные усилия для обеспечения экономического роста. Мы должны сделать все, чтобы добиться ощутимого  экономического роста»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, в Армении должно производиться больше товаров, создаваться больше рабочих мест.

 «Когда говорят, что в 2018 году зарплаты не повысятся – это не так: не повысятся ставки, но люди будут больше зарабатывать. Так же было и в 2017 году: роста зарплат не намечалось, но реально люди зарабатывали на 4.8% больше, чем в октябре 2016 года. Так же будет и в 2018 году»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

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