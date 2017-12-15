Президент Перу отказался уходить в отставку

Президент Перу Педро Кучински отказался уходить в отставку после коррупционного скандала, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не отрекусь ни от моей чести, ни от моих ценностей как президент всех перуанцев", — заявил Кучински в четверг вечером в телеобращении к нации.

В среду была опубликована информация об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 миллиона долларов двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински, якобы за консультационные услуги. Сам президент отверг участие в продвижении интересов Odebrecht.

Перуанская оппозиция потребовала немедленной отставки президента Кучински на фоне коррупционного скандала.