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Президент Перу отказался уходить в отставку


Президент Перу Педро Кучински отказался уходить в отставку после коррупционного скандала, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я не отрекусь ни от моей чести, ни от моих ценностей как президент всех перуанцев", — заявил Кучински в четверг вечером в телеобращении к нации.

В среду была опубликована информация об уплате бразильской строительной компанией Odebrecht порядка 4,8 миллиона долларов двум фирмам, связанным с президентом Педро Кучински, якобы за консультационные услуги. Сам президент отверг участие в продвижении интересов Odebrecht.

Перуанская оппозиция потребовала немедленной отставки президента Кучински на фоне коррупционного скандала.

 

 



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