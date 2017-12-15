В первой половине 2018 года Армения начнет серьезный диалог с ЕС по поводу либерализации визового режима. Как передает «Арменпресс», в своем интервью телеканалу «Армения» президент Армении Серж Саргсян сказал, что переговоры коснутся примерных сроков либерализации визового режима.

«Я думаю, что в начале будущего года, или до этого – хотя, делать заявления о сроках – неблагодарное занятие, однако думаю, что к этому времени мы начнем серьезный диалог с ЕС по поводу либерализации визового режима. Здесь есть многочисленные задачи, это длительный процесс. Если мы будем хорошо работать, думаю, что за 2-3 года достигнем результатов»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

По его словам, новое соглашение – отдельный процесс, либерализация визового режима – другой. Оба эти процесса, вероятно, обусловлены друг другом, однако подписание соглашения не означает начала процесса либерализации визового режима.

«Да, на саммите прозвучало мнение, что надо начать диалог по этому вопросу»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он коснулся также действующей с ЕС системы GSP+ и того, что ею мало кто пользуется.

«Прежде всего, не сказал бы, что ею мало пользуются: около 40% нашего экспорта идет по этой системе. Мы имеем перечень в 6200 видов товаров, подлежащих льготам в ЕС, однако важно производить эти товары. Если мы сумеем их произвести, то препятствий к экспорту не будет. Так что, эта система является для нас полезной, дает возможность иметь 1/3 товарооборота с требовательным рынком ЕС»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.