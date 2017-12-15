Пожарный погиб при тушении природного пожара в Калифорнии

Один сотрудник пожарной службы погиб при тушении природного пожара "Томас", который в течение многих дней бушует в американском штате Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу американское агентство Associated Press.

По его информации, погибшему было 32 года. Его звали Кори Айверсон, он проживал в Сан-Диего с двухлетней дочерью и ожидающей еще одного ребенка супругой. Он работал пожарным с 2009 года.

Трагедия произошла во время проведения операции, направленной на сдерживание огня в округе Вентура штата Калифорния.

По данным AP, Айверсон стал второй жертвой пожара. Ранее 70-летняя Санта Паула погибла после отравления дымом, а также от полученных травм в ходе эвакуации на прошлой неделе.

CNN ранее сообщал, что тела двух жертв были обнаружены примерно в 70 км к северу от города Сан-Диего, где было зафиксировано новое возгорание.

Пожар "Томас" за 10 дней стал четвертым по масштабам пожаром в истории Калифорнии. Тысячи человек были эвакуированы и почти 1 тыс. зданий сгорели, большинство из которых были жилыми домами. С огнем борются более 8 тыс. пожарных.