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В МГИМО состоялась встреча посла Армении в России с армянскими студентами московских вузов


14 декабря в Московском государственном университете международных отношений (МГИМО(У)) состоялась встреча посла Армении в России Вардана Тоганяна с армянскими студентами разных московских вузов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

На встрече посол Вардан Тоганян, подчеркнув важность роли и участия армянской молодежи России на современном этапе армяно-российских отношений, представил различные инициативы Посольтсва по привлечению молодежи и призвал студентов принимать более активное участие в общественных и гуманитарных проектах, способствующих развитию отношений между двумя государствами.

Посол Вардан Тоганян ответил также на вопросы студентов о современном этапе двухстороннего и многостороннего сотрудничества между Арменией и Россией, интеграционных процессах на евразийском пространстве, карабахском урегулировании, а также о деятельности посольства в направлении развития общественной дипломатии и укрепления связей армянской молодежи России с Арменией. 

По инициативе посольства в начале 2018 года пройдет форум представителей армянской молодежи России.

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