Габриэль назвал избрание Макрона президентом Франции счастливой случайностью для ФРГ

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль призвал власти Германии активнее сотрудничать с Францией и как можно скорее поддержать планы президента Эмманюэля Макрона по реформированию ЕС. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в опубликованной 14 декабря вечером статье для газеты Handelsblatt.

По мнению Габриэля, Макрон является "счастливой случайностью для немцев". "Именно сейчас речь не должна идти о том, чтобы германское правительство проводило свою европейскую политику лишь руководствуясь вычислениями калькулятора - под девизом "Идеи следует сначала сопоставить с расходами", - сказал глава МИД, касаясь призывов президента Франции усилить сотрудничество внутри ЕС, в частности, в вопросах проведения общей политики безопасности и обороны, аграрной и финансовой политики.

Франция и Макрон "заслуживают большего ответа, нежели усталая улыбка, с которой сейчас воспринимают его предложения в Берлине", считает Габриэль.