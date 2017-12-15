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Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта


Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу официально назначил выборы президента РФ на 18 марта, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Верхняя палата приняла соответствующее постановление, которое вступит в силу с момента его официального опубликования.

Таким образом, фактически дан старт избирательной кампании.

 

 

 

 



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