Криптовалюты не могут конкурировать с национальными валютами: позиция ЦБ Армении по отношению к явлению, характеризуемому как «финансовый пузырь»

Криптовалюты, насчитывающие уже более 1000 видов, которые ворвались в нашу жизнь и диктуют новые правила игры, не могут конкурировать с национальными валютами. По одной простой причине – они содержат чрезвычайно высокие риски и не соответствуют принципам, положенным в основу национальных валют. Представляем интервью «Арменпресс» с начальником управления финансовой системой ЦБ Армении Мгером Абрамяном о позиции ЦБ Армении по отношению к криптовалютам, регулировании и контроле в этом поле, возможном воздействии на мировую экономику.

- Биткоин, по сравнению с номиналом начала года, подорожал примерно в 12 раз. По положению на 11-е декабря он пересек границу 16 тысяч долларов. Какова позиция ЦБ Армении по отношению к криптовалютам?

- Криптовалюты, можно сказать, интересный, модный и распространенный термин, особенно, в последнее время, с учетом роста стимости оных – не скажу авторитета. Этот стремительный рост стал причиной тому, что криптовалюты оказались в центре внимания СМИ и общества. Прежде всего, скажу, что криптовалюты насчитывают уже более 1000 видов, самый популярных среди них – биткоин, который занимает около 50% рынка криптовалюты. Самый большой рост также принадлежит ему. За год его цена выросла на 1500%. Есть и такие криптовалюты, цена которых упала.

В мире идут процессы вокруг криптовалюты, ее регулирования, однако пока криптовалюты находятся в стадии изучения, познания и мониторинга. По сути, это новое явление в нашей жизни. Большинство стран пока не выработало своих позиций в этом вопросе.

В некоторых странах ведутся определенные испытания, в некоторых – регуляции, некоторые предупреждают своих граждан о рисках и возможных потерях.

Опыт стран в этих вопросах разнится – независимо от их величины и степени развитости. Китай вообще запретил акции с криптовалютой, хотя на сегодня Китай генерирует их максимум. 2 месяца назад состоялось региональное собрание президентов ЦБ 22 стран, где одним из вопросов повестки были криптовалюты, и ни один из 22 президентов ЦБ не высказывался положительно и оптимистично в этом вопросе: говорилось о рисках, неопределенности. На сегодня в мире нет однозначного подхода в этом вопросе, однако он находится в центре внимания, в том числе – нашего. Следя за развитиями, мы разрабатываем нашу политику в этом вопросе.

Как и у многих других, у нашего ЦБ сформировалась позиция - предупреждаем своих граждан о рисках и возможных потерях. В случае подобных сделок вся ответственность лежит на них, включая вопросы отмывания денег, финансирования терроризма, избегания налогов и пр.

- Вы сказали, что есть страны, регулирующие это поле. В каком направлении они это делают?

- Регулировать – не означает разрешать или запрещать. Например, Япония стала первой страной, признавшей биткоин платежным средством. После осуществления ряда подобных сделок, ЦБ Японии опубликовал статью, в которой говорилось о возникших проблемах. В Швейцарии, в каком-то маленьком городке даже разрешили платить биткоином налоги. Регулирующие органы во всем мире находятся в поисках решений в этом вопросе.

- Какие риски могут угрожать мировой экономике в случае дальнейшего укрепления криптовалюты?

- Несмотря на стремительный рост стоимости, объемы криптовалют малы – как в развитых, так и развивающихся странах. Не думаю, что они представляют опасность для мировой экономики. Однако, с учетом темпов роста, опасности в будущем могут возникать. Подходы экономистов неоднозначны, однако есть развития в связи с блок-чейном – как применением новых технологий. Криптовалюты характеризуются как «финансовый пузырь» (bubble), что предполагает раздутость их реальной значимости. Например, причинами финансового кризиса 2008-2009 годов стала, в том числе, переоцененность финансовых активов. О переоцененности криптовалют говорят многие эксперты, финансовый пузырь может однажды лопнуть.

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