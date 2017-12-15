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Президент Армении Серж Саргсян подписал закон «О ратификации договора «О Таможенном кодексе ЕАЭС»


Президент Армении Серж Саргсян 15-го декабря подписал законы, принятые НС Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.В частности, подписаны законы:

«О ратификации Протокола между Правительством Армении и Правительством Эстонии о применении соглашения между Арменией и Евросоюзом «О реадмиссии лиц, проживающих без разрешения», «О ратификации договора «О Таможенном кодексе ЕАЭС».

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