Эдуард Шармазанов посчитал неприемлемой позицию Латвии, противоречащую официальной позиции ЕС

14 декабря делегация во главе с вице-спикером НС Армении Э.Шармазановым в составе депутатов НС С.Фарманяна и С.Манукяна встретилась с государственным секретарем МИД Латвии А.Пилдеговичем. На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Латвийской Республике Т.Мкртчян. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития армяно-латвийских парламентских отношений и последовательного взаимодействия Армении с Евросоюзом.

Вице-спикер НС обратился к подписанному в Брюсселе 24 ноября Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, подчеркнув, что документ открывает новую страницу в истории отношений Армении и Евросоюза. По Шармазанову, Армения всегда заявляла о приоритетности тесного сотрудничества с ЕС.

На встрече стороны обсудили также вопросы региональной безопасности. Вице-спикер НС отметил недопустимость закрытия Турцией границы с Арменией, подчеркнув, что это государство отступило от Цюрихских протоколов и выдвигает неприемлемые предусловия в процессе нормализации отношений.

Обратившись к мирному урегулированию Карабахской проблемы, Э.Шармазанов отметил, что точка зрения РА по этому вопросу созвучна официальной позиции ЕС. “Как Минская группа, Евросоюз, так и РА сторонник урегулирования проблемы исключительно путем мирных переговоров – на основе трех известных принципов, в то время как Азербайджан, искажая реальность, пытается выделить территориальную целостность. Странно и непонятно, что некоторые страны-члены ЕС, в том числе Латвия, подписали декларацию о стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном, в которой из трех известных принципов обособляется территориальная целостность. Это противоречит официальной позиции как Минской группы, так и Евросоюза, что еще раз подтверждено ЕС 24 ноября”, - подчеркнул вице-спикер НС РА.

Обсуждены также другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.