Совбез ООН рассмотрит возможность новых санкций против КНДР

Совет Безопасности ООН в пятницу проведет заседание об угрозах и вызовах от КНДР международному миру и безопасности с участием глав МИД ряда стран. Япония, как председатель Совета в текущем месяце, предложила обсудить введение новых санкций против Северной Кореи, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили РИА Новости в постпредстве Японии при ООН, на встречу приедут японский министр иностранных дел Таро Коно, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, главы МИД Швеции Маргот Вальстрем и Украины Павел Климкин. Великобритания будет представлена замглавы МИД Марком Филдом. С докладом Совету выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который днем ранее вернулся из Токио.

Согласно записке постпредства Японии к заседанию, Токио намерен поднять вопросы об оказании на Пхеньян "максимального давления с целью изменить курс действий КНДР в направлении денуклеаризации Корейского полуострова", осуществления принятых СБ ООН резолюций и введения "дополнительных санкций в ответ на дальнейшие провокации".